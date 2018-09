Don Colmegna premiato tra europei dell’anno: «buonismo è un valore»

Condividi

09:00 – Don Virginio Colmegna, presidente della Casa della Carità, è tra i quattro vincitori italiani del premio “Cittadino europeo 2018“.«In questo periodo non possiamo parlare di bontà per non dire che siamo buonisti, quasi che la parola bontà non fosse un valore: credo che sia ancora un grande valore» ha dichiarato il prete. «Questo premio – ha aggiunto – lo vediamo come un dono che viene fatto, e un impegno e una responsabilità anche più forti in un clima come questo, per far sì che la cittadinanza attiva diventi cittadinanza partecipe. È necessario sviluppare – conclude Colmegna – una capacità di tirar fuori il coraggio e la speranza, una cultura di pace, di mitezza e di tenerezza in un periodo rancoroso». (Fonte: Ansa 11:54)

(Ph Facebook – don Virginio Colmegna)