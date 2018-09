Giovani e innamorati, ma… asessuali: «non lo facciamo da 3 anni»

Condividi

Due giovani inglesi, Charlotte e Jacob, hanno raccontato alla BBC la loro esperienza di asessuali. Questo tipo di orientamento esiste, ma non è molto conosciuto. In realtà, spiega Jacob, è Charlotte a non essere interessata al sesso e lui, per amore, l’ha accettato. Hanno avuto rapporti all’inizio, poi la ragazza ha spiegato di sentirsi a disagio. La loro relazione dura da 4 anni e da 3 anni non fanno sesso.

«Non lo facciamo da tanto ma non abbiamo alcuna intenzione di tornare a farlo – spiega la ragazza -. Mi ritengo una persona asessuale, il mio compagno all’inizio non lo aveva accettato, poi ha capito e mi è venuto incontro». «Ho una relazione fantastica con una persona meravigliosa. La decisione è di Charlotte, ma l’ho saputa accettare, il sesso non è tutto per avere la felicità». Secondo alcune stime il 3% degli inglesi non è interessato al sesso.