Scene da “Arancia Meccanica” nel quartiere Comasina di Milano dove due donne mature, in un caso un’anziana di 70 anni, sono state violentate da uno sconosciuto che le ha anche rapinate. Nella stessa zona fu uccisa una 67enne da un killer mai trovato.

Le donne hanno avuto il coraggio di denunciare e ora è caccia al maniaco, ma gli inquirenti non vogliono far trapelare troppe informazioni per non dare un vantaggio all’aggressore in fuga.

(Fonte: Ilgiorno)