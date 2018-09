Mondiali Ciclismo a Vicenza, Giorgetti: «3,5 milioni dal governo»

Condividi

Linkedin email

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti interviene sul tema dei mondiali di ciclismo a Vicenza: lo riporta il Giornale di Vicenza di oggi a pagina 18. «Abbiamo messo a disposizione il massimo disponibile per questo tipo di eventi, cioè 3,5 milioni di euro – spiega Giorgetti -. Ho invitato gli enti locali interessati, in particolare Comune e Regione – aggiunge – in qualche modo a fare la loro parte; lo Stato l’ha fatta in modo significativo. In ogni caso, nelle legge di assestamento di bilancio ho cercato di appostare, però fino a quando non è approvata non sono disponibili, ulteriori risorse. Spero che questo tipo di azione – conclude Giorgetti concertata non arrivi troppo tardi rispetto all’assegnazione dei mondiali di ciclismo».

(Ph. Facebook – Giancarlo Giorgetti)