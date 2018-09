Renzi: «flat tax l’ho fatta io, Salvini prende in giro italiani»

Condividi

Sui suoi profili Facebook e Twitter l’ex premier ed ex segretario del Partito Democratico Matteo Renzi attacca il ministro dell’Interno Matteo Salvini sulla questione flat tax. «Dice oggi Salvini: sarei felice se nel 2019 potessimo portare l’aliquota al 15% per un milione di italiani – scrive Renzi -. Dunque: la Flat Tax al 15% con cui hanno vinto le elezioni era uno scherzo, non era per tutti. Ma è solo per un milione di persone.E fin qui, dirà qualcuno, pazienza. Sempre meglio che intanto si inizi, no? Accontentiamoci, pensa l’ottimista. Già. Ma voi sapete che la flat tax al 15% per alcune categorie in realtà c’è già? E sapete che l’abbiamo introdotta noi, con la Legge di Bilancio 2015?».

«Quando Salvini dice che vuol far pagare il 15% solo a un milione di italiani non solo sta tornando indietro rispetto alle promesse. Sta palesemente prendendoci in giro perché si sta intestando i meriti di una misura che già esiste e che ha fatto il nostro governo – prosegue l’ex premier -. Salvini ha mentito agli elettori e ora prova a intestarsi i meriti delle nostre leggi. Vediamo se qualche giornalista glielo farà notare o si limiteranno tutti a eseguire gli ordini minacciosi previsti dal codice Rocco (Casalino), commentando adoranti la clamorosa notizia del ministro dell’interno che oggi credeva di parlare di Flat Tax e in realtà stava diffondendo Fake News. Un milione di persone già pagano oggi il 15%, Salvini si deve solo vergognare di aver preso in giro gli italiani. Prima o poi – conclude Renzi – questo sarà evidente anche a chi oggi finge di non vedere».