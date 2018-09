“Temptation island”, maestra sexy a Donazzan: «metodi da Inquisizione»

Condividi

Linkedin email

La maestra vicentina d’inglese Emma Dalla Benetta, che insegna ai bambini della scuola Fogazzaro di Arzignano (Vicenza), risponde in una lettera ripresa da Matteo Guarda sul Giornale di Vicenza di oggi a pagina 29 alle accuse dell’assessore regionale Elena Donazzan che l’aveva criticata per la partecipazione al reality “Temptation Island” programma televisivo di Canale5 che non disdegna talvolta toni piccanti. «La cosa che mi delude maggiormente – scrive Dalla Benetta – è che le accuse in questione siano state diffuse addirittura prima della messa in onda del programma, ed è quindi evidente che le stesse siano state formulate in anticipo. Si è trattato di un vero e proprio processo alle intenzioni (bandito perfino dall’Inquisizione spagnola) e non di un giudizio rivolto ad azioni da me concretamente messe in atto. Il lavoro di insegnante – aggiunge la maestra – è la mia priorità e cerco di farlo al meglio, ogni giorno, cercando di migliorarmi continuamente»

(Ph. Facebook – Emma Dalla Benetta)