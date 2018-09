Torino, studente cade da scala mobile metrò: morto

Condividi

Un tragico incidente o uno stupido scherzo, ancora non è chiaro. Fatto sta che Alvaro Gosswieler non c’è più. Lo studente 29enne di ingegneria civile si trovava a Torino con amici, stavano per andare a un festa. Sulle scale mobili del metrò pare che il giovane si sia seduto, forse sul corrimano, scivolando e battendo la testa. Gli amici hanno chiamato subito i soccorsi ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Si indaga per chiarire la dinamica.

(Fonte: Repubblica.it)

(Ph. Facebook – Alvaro Gosswieler)