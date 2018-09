ViOff, una piccola scossa. Ora Rucco concretizzi

Condividi

Linkedin email

Finalmente. Ieri Vicenza ha ricevuto un segnale di vita visibile e palpabile dalla nuova amministrazione di centrodestra, guidata dal circospettissimo sindaco Francesco Rucco: la fiera degli eventi in centro per il fuori Fiera dell’Oro, alias “ViOff”, é stato un indubbio successo (nonostante il maltempo abbia allontanato qualche giovane che in più solitamente c’é).

Organizzato da un assessore all’assessore alle attività produttive, Silvio Giovine, stavolta giudiziosamente tenutosi sul basso profilo, l’evento ha dato ai vicentini la percezione che il nuovo corso non sta dipanandosi solo dietro le quinte, come Rucco ha puntigliosamente e un po’ stizzosamente precisato elencando i dossier a cui lui e i suoi stanno lavorando (il cambio della guardia fra i dirigenti, la mappatura del patrimonio comunale, il lavorìo finora sfortunato sulla sicurezza eccetera eccetera), ma sta anche mettendo a segno qualche punto, in questo caso visionabile, ballabile e gustabile nella disco in Piazza dei Signori, negli stand gastronomici (molto azzeccata l’idea dello street food davanti Parco Querini) e in quella che è stata, in sostanza, una “notte bianca” sul finir di settembre. Un modo per collegare la città con la realtà fieristica, che sotto il comando riminese ha bisogno di cucire un rapporto con l’immanente “territorio” che sul piano societario non vede più il capoluogo berico come cittadella autonoma.

E’ mancato appunto questo, nei primi 100 giorni di Rucco&C: qualche messaggio ben pensato e mirato per dare l’idea, sul piano simbolico e comunicativo, e dunque più politico che amministrativo, che un’altra giunta esiste e lotta fra noi – incontenibile Cicero a parte. D’ora in avanti, Rucco sia coerente con la stessa richiesta che ha fatto: basta coi riferimenti al passato-alibi e ai suoi guasti (alcuni reali, altri più presunti: il centrosinistra di Variati non ha lasciato una Vicenza allo sfascio, semmai annichilita nel dibattito), e giù a testa bassa ma alzandola di tanto in tanto per mostrare che un indirizzo, un’identità, una visione ce l’ha in testa ed é all’opera, specie sui temi più dirimenti e spinosi – e non solo sulla movida. Senza chiudersi nel fortino per paura delle critiche. a.m.