Bennett: «Asia come Weinstein, ha abusato del suo potere»

«La chiamavo mamma». E’ questa una delle frasi pronunciate Jimmy Bennet che ha denunciato Asia Argento per molestie. Ospite di Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti, l’attore ha raccontato: «sì,Asia mi ha violentato, è stato un rapporto completo. C’è una perfetta corrispondenza tra lo schema Asia e lo schema Weinstein. Anche lei ha abusato del proprio potere». Tutto è iniziato sul set di “Ingannevole è il cuore più di ogni cosa” dove i due interpretavano i ruoli di madre e figlio. «il nostro rapporto è sempre stato molto ravvicinato. Il legame tra me e lei era speciale. Asia era molto concentrata sul film e voleva incarnare il rapporto madre e figlio in modo che fosse più realistico possibile, ma sembrava andasse oltre l’aspetto professionale».

«Dopo il film del 2004 – continua Bennett – il nostro rapporto è continuato via sms, via mail, ma non l’ho più vista. Non c’è mai stato un altro incontro faccia a faccia per dieci anni». Nel 2013 «è stata Asia a propormi l’incontro via Twitter e poi con mail private abbiamo stabilito di incontrarci. Non ero sorpreso, sapevo che prima o poi ci saremmo incontrati ed ero contento di vederla. Mi parlava di un film italiano al quale lei volesse che partecipassi. Ricordo però che mi sentivo un po’ strano. Asia continuava a inviarmi delle foto e dei bigliettini che scriveva nella sua stanza di hotel. Per me c’è sempre stata una barriera culturale, non sapevo se il suo atteggiamento fosse una maniera di mostrare affetto e quindi non sapevo cosa aspettarmi. Per me era come incontrare una amica».

