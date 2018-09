Di Maio attacca Mef: «non mi fido, faccio ricontrollare tutto»

Condividi

Luigi Di Maio, intervistato dal Fatto Quotidiano, parla di pensioni, reddito di cittadinanza e pace fiscale. E torna a parlare degli screzi dei giorni scorsi tra M5S e Mef, a partire dal Ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco: «l’ho visto solo una volta, non è questione di persone. Ci conosceremo meglio. Ma faccio controllare ogni norma ai miei collaboratori, perché non mi fido». Poi ribadisce la fiducia al ministro dell’Economia Giovanni Tria ma insiste: «c’è chi ci rema contro». E difende Rocco Casalino:«c’è grande ipocrisia. Tutti ci arrabbiamo e capita di dire parolacce in conversazioni private».

«Per pensioni e reddito di cittadinanza troveremo risorse facendo deficit» – spiega il ministro del Lavoro e leader del Movimento 5 Stelle. E sulla pace fiscale sottolinea: «il condono fino a un milione di euro per noi è inaccettabile. I furbi non vanno premiati, e infatti a fine settembre nel decreto fiscale verrà previsto il carcere per chi evade».