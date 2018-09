Firenze, 21enne massacrata di pugni e violentata per strada

Condividi

Violenza a Firenze. Una studentessa di 21 anni originaria della Mongolia ha chiesto aiuto alla polizia dopo aver passato una notte da incubo. La giovane ha raccontato di essere stata massacrata di pugni, trascinata per i capelli per alcuni metri e poi stuprata. Il tutto mentre stava camminando su una rampa sotto il viadotto del Varlungo per raggiungere casa di una amica. E’ stata successivamente accompagnata in ospedale dove le sono state riscontrate lesioni su diverse parti del corpo. La ragazza è sotto choc e la prognosi è di 15 giorni. E’ caccia al colpevole.

Fonte: Repubblica