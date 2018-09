Fiuggi, Berlusconi attacca: «M5S peggio della sinistra»

Condividi

Linkedin email

In chiusura della tre giorni di Fiuggi all’hotel Palazzo della Fonte il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, prossimo agli 82 anni, è apparso in grande spolvero. In occasione degli stati generali del partito il cavaliere ha annunciato che potrebbe candidarsi alle prossime elezioni europee, dichiarando che il centrodestra deve avere un progetto europeo nel Ppe. Berlusconi ha attaccato il Movimento 5 Stelle, che secondo lui è «peggio della peggior sinistra del ‘900» e non sono mancate critiche nemmeno al leader della Lega Matteo Salvini, che «ogni tanto dice cose sgradevoli».

Berlusconi ha fatto distribuire il «manifesto della libertà» ai militanti di Forza Italia, con le idee e i programmi del suo partito per il futuro. Il cavaliere ha attaccato il governo “gialloverde” sul caso degli insulti di Rocco Casalino ai tecnici del Mef e sulla manovra finanziaria: «se si supera il deficit e l’Europa lo boccia è un disastro». Per Berlusconi i grillini sono «nemici della libertà e delle imprese, trattano il ministero dell’Economia come un bancomat»

(Ph. Facebook – SIlvio Berlusconi)