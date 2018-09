Gb, gatto torna da giretto notturno con regalo “speciale” per padrone

«Dimenticate i cani-poliziotto: dovremmo iniziare ad addestrare i gatti». Con questo tweet ironico (ma forse nemmeno tanto) la polizia di Bristol, in Gran Bretagna, ha raccontato una storia alquanto curiosa. Un gatto, dopo un giretto notturno nel circondario, è tornato a casa portando un “bottino insolito”: una corsa piena di cocaina. La mattina seguente, quando il padrone si è svegliato ed ha trovato questo “regalo” ai piedi del letto, ha immediatamente avvisato gli agenti comprensibilmente sotto choc.

Forget police dogs, we should start training up cats 🐱👮‍♂️Apparently the owner found this in the cat’s bed, with the feline curled up next to it! https://t.co/0r8i8LMlQD

— Avon&Somerset Police (@ASPolice) 17 settembre 2018