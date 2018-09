La regione più verde (e disoccupata) d’Italia: ecco qual è

Condividi

La disoccupazione a lungo termine nella seconda regione più piccola d’Italia è al 71,8%. Questo tipo di disoccupazione è definito dall’Ue come la mancanza di lavoro per un periodo superiore ad un anno. L’ufficio statistico degli Stati Uniti d’America dice che si verifica questo tipo di disoccupazione se c’è mancanza di lavoro per più di 27 settimane. La disoccupazione a lungo termine fa parte di quella strutturale, esistente in ogni classe di età, livello di istruzione e settore di occupazione. In altre parole in Molise è assente la corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro in quanto il mercato del lavoro non riesce a fornire un lavoro a tutti i potenziali candidati in quanto non c’è un accordo fra le competenze e le conoscenze richieste e quelle possedute da chi vuole lavorare. Perché? Perché se i lavoratori sono fuori a lungo dal mercato del lavoro, le loro competenze diventano obsolete e inutili e diventa per loro più difficile reinserirsi anche se, in futuro, l’economia dovesse risollevarsi.

A fornire i dati è uno speciale apparso sul “Corriere della Sera” in cui la giornalista, occupandosi di questo territorio, cerca di individuare le cause intervistando imprenditori e politici. Anzi, un politico: il molisano Antonio Di Pietro. Così, se per alcuni imprenditori la causa è da ricercare nella “cultura del non fare” tipica dei molisani (facendo di tutta l’erba un fascio), per il politico molisano la causa è da ricercare nella politica. Quella della Dc per intenderci, che ha commesso il grave errore, per il Tonino nazionale, di separare il Molise dagli Abruzzi rendendo questa piccola terra troppo clientelare. La storia, però, non pare essere il forte dell’ex pm nonché ex ministro per le Infrastrutture con il secondo governo Prodi. Da quella separazione voluta da statisti, secondo la storia, il Molise ne ha guadagnato in crescita rispetto a quando era la provincia “sfigata” del più grande Abruzzo. Oggi il Molise è la regione più verde d’Italia, con le sue terre incontaminate e piccoli borghi che, altrove, vivono di turismo europeo se non mondiale. Ma perché allora questa regione resta sconosciuta? La giornalista del Corriere si chiede: “come si fa industria senza un porto e un’autostrada? Come arrivano le merci senza treni?”. Già, perché il Molise è l’unica regione d’Italia a non avere un’autostrada.

Peccato che la giornalista queste domande non le abbia rivolte proprio a Di Pietro senior il cui figlio Cristiano, al governo con il Pd negli ultimi cinque anni, ha accettato di mandare indietro milioni di euro stanziati dal Cipe proprio per il Molise per la costruzione dell’autostrada (progetto del centrodestra) che doveva unire il Tirreno all’Adriatico. Lo stesso governo di centrosinistra che ha rinunciato al potenziamento dell’unico porto molisano di Termoli per favorire quello di Ortona. Con il silenzio assenso di tutti. E la domanda nasce spontanea: come faranno i giovani e meno giovani di questa terra ad essere risarciti del futuro che la miopia politica gli ha derubato, continuando a vivere in una terra dimenticata proprio da coloro che hanno il dovere di ricordare? Ma che resta un paradiso in una Italia diventata quasi una pattumiera.

Ph. Shutterstock Campobasso