Made in Italy, un altro addio? «Versace in vendita ad un gruppo Usa»

La voce si fa sempre più insistente e si attende da un momento all’altro la conferma ufficiale. Questa l’indiscrezione riportata dal Corriere della Sera: «fonti riferiscono che nel giro di poche ore potrebbe essere annunciata la vendita di Versace. A comprare non sarebbe però un francese, com’è stato finora per molti dei nostri brand, ma un americano. C’è chi dice che a fare il colpo sarà Michael Kors; e chi, invece, fa il nome di Tiffany, il gruppo della gioielleria in fase di rilancio che ha al suo vertice due esperti di Italia come il ceo Alessandro Bogliolo e l’azionista Francesco Trapani». Per quanto riguarda il prezzo sarebbe fissato attorno ai 2 miliardi di dollari. Interpellata sui rumors di mercato la società ha risposto con un «no comment».