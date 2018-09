Matrimonio gay, Sgarbi: «è culimonio»

Condividi

Linkedin email

Un Vittorio Sgarbi scatenato e particolarmente conservatore dalla platea di Atreju. La sua ultima provocazione ha visto protagonista i matrimoni gay: «una cultura di minoranza, quella che prospetta il “culimonio” (il dono del culo) non può stabilire che mio padre diventi “Genitore 1”. Per questo la destra dev’essere riconoscente a Salvini che si è opposto a questa corruzione della lingua che ci ha via via costretti a rinnegare valori cristiani. La parola patria – ha sottolineato Sgarbi – non ricorre più. Ed essendo stata uccisa la patria, hanno anche ucciso il generatore: il padre. Io penso a mio padre e a mia madre. Non al “Genitore 1” e al “Genitore 2”. Il padre è il fondamento della famiglia. E la destra deve ripartire dalla difesa della famiglia».

Fonte: Secolo d’Italia