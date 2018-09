Podisti attaccati da calabroni, 7 feriti nel Veronese

Condividi

Durante la gara podistica dilettantistica “Una camminata per la vita” a Ferrazza di San Martino Buon Albergo (Verona), alcuni partecipanti sono stati attaccati da uno sciame di calabroni. In sette sono stati costretti a ricorrere alle cure dei medici e uno di loro è stato trasportato in ospedale in codice giallo. (Fonte: Ansa – 23/09 11:54)