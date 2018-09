Puglia, perché il “tacco d’Italia” è importante per il governo Conte

Condividi

La Puglia al centro del mondo. E della politica. E non solo per l’81nesima Fiera del Levante che si è tenuta a Bari con la sua solita passerella di politici, ma soprattutto per il suo essere crocevia di situazioni che solo in apparenza sembrano figlie del Tacco d’Italia, ma in realtà hanno riverberi ben più lontano. La settimana pugliese più calda di settembre inizia con il premier Conte e il suo discorso d’inaugurazione alla Campionaria. Nessuna risposta sulla Tap, un laconico «non si poteva fare di più» per l’Ilva e i suoi complimenti a Luigi Di Maio per essere «riuscito a ottenere uno straordinario miglioramento del livello occupazionale, garantendo a tutti gli stessi diritti». E poco conta se intanto le associazioni di Taranto hanno scritto al ministro dello sviluppo una lettera in cui lo accusano di «inazione deprecabile rispetto ad un’emergenza gravissima, che nessuna legge speciale potrà mai lenire». Mentre il governatore Michele Emiliano incalza dicendo che «la fabbrica va decarbonizzata e trasformata nell’esempio italiano di come si gestisce un’acciaieria senza ammazzare la gente», in alternativa sarà opposizione. Durissima.

L’ipotesi di accordo, infatti, chiusa con Arcelor Mittal, se pur approvata a larghissima maggioranza con un referendum che ha visto il sì del 93% dei lavoratori del gruppo Ilva, prevede da una parte 10.700 assunzioni subito e garanzie per i restanti 300, ma nessuna assicurazione per quell’altoforno 5 che se venisse ricostruito a carbone provocherebbe danni disastrosi alla salute della popolazione. Il 13 settembre è il giorno di Matteo Salvini. Arriva a Bari e fa tappa al quartiere Libertà per conoscere quei residenti che gli hanno mandato una petizione per denunciare lo stato di degrado in cui versa il rione a causa dei migranti. L’occasione è ghiotta per fare il punto sull’argomento: «i dati aggiornati ci dicono che l’anno scorso di questi tempi ne erano sbarcati già più di 100mila, quest’anno che abbiamo fatto capire che la musica è cambiata, siamo fermi a 20mila, 80mila persone in meno da mantenere in giro per la Puglia e per l’Italia – si compiace il ministro. E per combattere «l’illegalità di qualunque colore e qualunque nascita – dice – arriveranno a Bari entro la fine dell’anno decine di uomini e mezzi delle Forze dell’ordine in più, telecamere e non solo qua, controlleremo le scuole, combatteremo lo spaccio e il racket».

Dal centro di Bari alla Campionaria. Anche qui si torna sull’argomento sbarchi clandestini. Davanti all’icona di San Nicola, il leader del Carroccio incassa la battuta di Michele Emiliano: «ti presento il nero più importante che abbiamo». Salvini schiva e risponde «ce l’ho», e tira fuori alcuni santini dalla tasca. Poi la dichiarazione sulla manovra economica: “«stiamo lavorando per far pagare meno tasse agli italiani già dall’anno prossimo e poi per mettere mano alla legge Fornero, creando spazi di lavoro per tanti giovani». Molte promesse, molte polemiche. Striscioni tutt’altro che accoglienti e chi giura che, se è pur vero, che in tanti hanno voluto stringere la mano al ministro degli Interni non c’era nessuna “folla oceanica” ad accoglierlo come dichiarano e mostrano i canali social della Lega, che avrebbero ripreso tutto con inquadrature fatte ad arte. E poi c’è Di Maio. Anche per lui gita pugliese tra i padiglioni della Fiera, e dichiarazioni rilasciate su Tap che non dicono nulla di nuovo. «Il Movimento Cinque stelle era ed è no Tap. Il dossier è sul tavolo del Presidente del Consiglio e come abbiamo affrontato tanti altri dossier in questi tre mesi, affronteremo il problema Tap. A livello di governo bisogna mettersi d’accordo – conclude – non si può prescindere dal dialogo con le comunità locali».

E mentre il governo giallo-verde è diviso aspettando le Valutazioni di impatto ambientale nazionale ed europee, chieste dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, si scopre un altro altarino. Non esisterebbe in nessun ministero alcuna documentazione che certifichi i costi/benefici della realizzazione dell’opera. In pratica le parole di Salvini che assicuravano risparmi nelle bollette di erogazione del gas, per effetto della messa in funzionamento del gasdotto Tap non sarebbero supportate da alcuna garanzia. Un fatto, però, è certo. Venerdì scorso il ministro Di Maio era atteso a Lecce per partecipare nell’ambito delle “Quattro giornate del Lavoro” ad un incontro con il segretario confederale Cgil Maurizio Landini ed il leader di Confindustria Vincenzo Boccia, ma non si è presentato. Si è giustificato con la collaudata motivazione dei «sopraggiunti impegni istituzionali», ma questo non lo ha salvato dai fischi della platea. «Credo che sia una perdita soprattutto per lui – commenta Landini, – un governo che pensa di cambiare questo Paese o lo fa assieme a chi lavora, e quindi anche con le organizzazioni sindacali, o lo fa con chi?». Sindacati a parte, Di Maio ha dato buca anche ad una delegazione di sindaci salentini, capeggiata da Marco Potì di Melendugno, che gli avevano inoltrato una richiesta d’incontro. L’argomento da trattare sarebbe stato sempre lo stesso: il gasdotto Tap. Ma non aveva detto di non poter prescindere dal dialogo con le comunità locali?

