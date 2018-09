Riscaldamento globale, è veneta la città più calda d’Italia

Condividi

12:54 – L’European Data Journalism Network (EDJNet) ha realizzato un’indagine per scoprire quali sono le città europee più colpite dal riscaldamento globale negli anni Duemila. Genova e Milano sono all’ottavo e al decimo posto nella graduatoria delle grandi città europee con temperature mediamente più alte dal 2000 ad oggi, entrambe con una crescita di 1,2 gradi. Il record di cittadina in media più calda negli ultimi diciotto anni in Italia va però a Belluno, diciottesima su 558 cittadine europee, con +2 gradi.

«L’Europa si sta riscaldando da più di un secolo, lentamente, ma costantemente – scrivono i media di EDJNet che ricordano come l’obiettivo stabilito dall’accordo di Parigi è di contenere l’aumento della temperatura a 1,5 gradi -.

Nessun paese e nessuna città è al sicuro dalle temperature in aumento e dal suo impatto, solo una piccola minoranza sembra avere sviluppato strategie di adattamento per le conseguenze». (Fonte: Ansa – 10:55)