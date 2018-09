Seviziato da ladri: «non comprerò mai pistola, Stato deve difenderci»

Condividi

Carlo Martelli, il chirurgo aggredito assieme alla moglie da un gruppo di quattro rapinatori nella loro villa di Lanciano (Chieti) parla ai microfoni di Tgcom24 dal letto di un ospedale. E’ malconcio ma da quanto dice poteva andare molto peggio: «ero convinto che ci avrebbero ammazzato tutti. Mi sono svegliato e mi sono ritrovato con un bandito che senza dirmi una parola mi massacrava di pugni. Hanno portato mia moglie in camera e ci hanno legato. Io sono stato sbattuto a terra e poi legato mani e piedi, tipo incaprettatura. Nel frattempo anche mia moglie è stata legata. Ci ripetevano: diteci dov’è la cassaforte o vi facciamo a pezzettini. Io ho detto che non avevamo nessuna cassaforte, ma ogni parola era un pugno».

Dopo aver messo a soqquadro la casa, i banditi sono tornati dai coniugi ma questa volta si sono rivolti alla donna: «le hanno detto: ti diamo dieci minuti, se non ci porti alla cassaforte ti tagliamo l’orecchio – racconta il marito -. E lo hanno fatto, davanti a me. Poi però si sono convinti: hanno preso i bancomat e le carte di credito e sono usciti. Uno solo è rimasto con noi. Quando sono tornati, ci hanno lasciato il cellulare e la porta socchiusa, così siamo riusciti a dare l’allarme».

Il medico descrive i rapinatori come «vestiti bene e avevano belle scarpe. Solo uno di loro parlava e in un italiano perfetto». Nonostante questa terrificante esperienza, Martelli è convinto: «non comprerò mai una pistola, se ne avessi avuta una in casa, ci avrebbero ammazzato con quella. Averla significa essere disposti ad usarla e un cittadino normale non lo è. E’ lo Stato che deve difenderci».

