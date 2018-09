Sicurezza e immigrazione, approvato decreto Salvini: cosa prevede

Condividi

Il consiglio del Ministri ha approvato il decreto Salvini in materia di sicurezza e immigrazione. Lo annuncia lo stesso ministro dell’Interno su Facebook: «decreto sicurezza approvato all’unanimità! Sono felice. Un passo in avanti per rendere l’Italia più sicura. Per combattere con più forza mafiosi e scafisti, per ridurre i costi di un’immigrazione esagerata, per espellere più velocemente delinquenti e finti profughi, per togliere la cittadinanza ai terroristi, per dare più poteri alle forze dell’ordine. Dalle parole ai fatti, io vado avanti». Ecco cosa prevede: