Tarzo (Tv), mangiano funghi al ristorante: in 30 all’ospedale

Condividi

Linkedin email

Si sono recati in un ristorante di Tarzo (Treviso) per una cena a base di funghi ma il momento conviviale si è trasformato in un incubo. E’ successo sabato scorso quando una trentina di clienti sono dovuti andare in ospedale a causa di forte nausea e vomito. A lanciare l’allarme sarebbero stati gli stessi titolari del locale che hanno chiamato i sanitari del Suem chiedendo aiuto.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri ed un tecnico micologo dell’Ulss 2 Marca Trevigiana. Secondo successive verifiche da parte dell’azienda ospedaliera, l’intossicazione collettiva sarebbe stata causata da un’insufficiente cottura dei chiodini. Ulteriori ispezioni nel ristorante non hanno evidenziato irregolarità dal punto di vista igienico-sanitario.

Fonte: qdpnews