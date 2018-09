Toffa, critiche al suo libro: «spettacolarizzazione del tumore»

Condividi

Nadia Toffa ha annuncia l’arrivo del suo libro “Fiorire d’inverno” dove racconta i mesi più difficile della sua vita e la lotta contro il cancro. «Vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il cancro, in un dono, un’occasione, una opportunità», scrive sui social. Se in molti hanno accolto la notizia con approvazione, arriva anche qualche critica. Su Libero Quotidiano Filippo Facci scrive: «pure il libro. Siamo alla spettacolarizzazione del tumore. Avremmo voluto non tornarci più sopra, sul penoso “caso Nadia Toffa”, ma la banalizzazione dei malati che questa signorina sta perpetuando è più importante di lei e della sua egolatria».

Nadia Toffa non è rimasta in silenzio e ha replicato su Twitter: «gentilissimo signor Filippo Facci, non si disturbi a intervenire nel dibattito nobody ask you stia sereno nelle sue cose. Non si scomodi. Le persone a volte si rendono protagoniste di eventi che nulla c’entrano con loro per avere forse un po’ di visibilità. Quando uno parla senza essere interpellato è una necessità fermarlo. Andrebbe evitato per costringerlo a trovare notizie vere senza scavare nel nulla cosmico. Lui può dire quello che vuole ma se uno prova a trasformare qualcosa di brutto in un dono non bisogna criticare. Molti malati di cancro ci provano perché non hanno alternativa. Sanno di poter morire da un giorno all’altro come la sottoscritta eh».