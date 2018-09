Venezia, ronde Forza Nuova su bus: è scontro

Condividi

È scontro tra Forza Nuova e Avm/Actv Venezia, dopo che sabato sera alcuni militanti del partito di estrema destra hanno messo in atto delle ronde sui mezzi dell’azienda di trasporto. Come riportato da La Nuova Venezia, il direttore generale del gruppo Avm, Giovanni Seno, ha criticato aspramente l’iniziativa non autorizzata, così come il presidente di Actv, Luca Scalabrin che ha definito inutile l’azione. Alle critiche dell’azienda risponde il coordinatore provinciale di Forza Nuova, Rudi Favaro. «Invitiamo il Sindaco a usare moderazione, e a non chiamarle “ronde”, e il direttore dell’ACTV, a non dichiarare che vogliamo sostituirci alle forze dell’ordine, perché altrimenti saremo costretti a tutelare il buon nome del movimento politico presso le sedi preposte».

«Il nostro impegno militante – aggiunge Favaro – è dovuto soltanto a senso civico, e alla volontà di andare incontro al bisogno di sicurezza dei cittadini. Ovviamente, sinistra e compagnia danzante che ci attacca, anche con il supporto della stampa “amica”, creando casi mediatici che non esistono, odia antropologicamente tutto ciò che ha a che fare con la sicurezza dei cittadini; i mestrini infatti, sanno bene chi è che, negli anni, ha ridotto la città in questo stato, e sanno altrettanto bene che non saranno le solite ricette cattocomuniste a migliorare la loro sicurezza. Siamo convinti di essere nel giusto, ringraziamo a tal proposito le moltissime persone che hanno voluto inviarci messaggi di approvazione in queste ore, perciò continueremo le nostre attività militanti, come abbiamo sempre fatto».