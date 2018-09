Banche venete, partita richiesta di ristoro: ecco come fare

Condividi

La Consob rende noto che è iniziata la procedura per la richiesta di ristoro da parte dei risparmiatori danneggiati che hanno perso i propri soldi investendo in titoli emessi dalle banche poste in liquidazione coatta amministrativa nel giugno 2017 (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, anche per titoli delle controllate Banca Nuova e Banca Apulia) e in risoluzione a fine 2015 (Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti). L’avvio della procedura è effetto dell’entrata in vigore, il 22 settembre scorso, di una norma di legge contenuta nel cosiddetto decreto “Milleproroghe” (articolo 11, comma 1-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con la legge n. 108 del 21 settembre 2018).

Come fare

E’ sufficiente andare nel sito della Consob e cliccare sull’avviso e il relativo modulo per fare domanda (clicca qui per scaricarlo).

Una volta compilato, lo si può inviare per via informatica al seguente indirizzo: *protected email* (utilizzabile anche da chi è dotato di una casella di posta elettronica non PEC); oppure via cartacea al seguente indirizzo: CONSOB, Via G.B. Martini n. 3, 00198 ROMA.

Le comunicazioni dovranno riportare nell’oggetto la seguente dizione: “istanza di ristoro – nome e cognome dell’istante – ricorso n. xx – decisione n. xx”.

A chi è rivolto

Beneficiari sono i risparmiatori che hanno già presentato ricorso all’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), istituito presso la Consob e che abbiano ottenuto, ovvero otterranno entro il 30 novembre prossimo, una decisione a loro favorevole. In base alla disposizione di legge, il rimborso è pari al 30% del danno liquidato dall’Acf, con un tetto massimo di 100.000 euro.

L’istanza può essere effettuata dai clienti delle due banche venete solo una volta ricevuta la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della decisione favorevole. Queste banche, infatti, essendo sottoposte a

liquidazione coatta amministrativa non potrebbero comunque adempiere spontaneamente alle decisioni. Negli altri casi, invece, i ricorrenti dovranno attendere la pubblicazione sul sito dell’ACF del mancato adempimento da parte della banca alla decisione dell’Arbitro.

Le istanze dovranno essere presentate direttamente dai ricorrenti (o eventualmente dai loro rappresentanti legali). Non sarà possibile delegare procuratori.

Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte e deve essere allegata tutta la documentazione richiesta. Istanze incomplete non potranno essere trattate. Per la corretta compilazione del modulo si invita a seguire scrupolosamente le Avvertenze riportate sul retro dello stesso.