Brugnaro crociato analcolico? Sono i veneziani a volerlo

Dallo stop ai lucchetti dell’amore sui ponti, alle multe per chi accende lo stereo dei barchini. Dalle strette sulle chiassose, itineranti feste di laurea e di addio al celibato, fino all’ultimo giro di vite, peraltro non inedito, rappresentato dal coprifuoco dalle 19 alle 8 per chi trasporta bevande alcoliche per poi consumarle negli spazi pubblici. Si può dire che ormai mancano all’appello solo le sanzioni per chi non si veste en pendant o va in giro con le ascelle pezzate e maleodoranti. Dopodiché, al netto degli evasori fiscali e degli abusivi malavitosi che continuano tranquillamente a drenare dalle mammelle del turismo montagne di danaro, Venezia si avvierà a conquistare il titolo di città proibita.

O meglio, questa potrebbe essere l’impressione di chi la vede da fuori. Ma per chi invece Venezia la vive da dentro, questa crociata “anti-degrado” impressa dall’amministrazione comunale potrebbe risultare al limite del liberatorio. Andando persino ad accorciare le distanze tra un sindaco foresto, Brugnaro, bollato in modo dispregiativo come “il campagnolo”, e quelle poche decine di migliaia di veneziani doc che vivono con la sensazione di uno stato di assedio permanente.

Certo, alcuni potranno anche appigliarsi al benaltrismo, al fatto che a Venezia ci sono problemi ben più grossi da risolvere, o sollevare questioni di applicabilità di norme del nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana che potrebbero entrare in vigore tra pochi mesi. Una su tutte il divieto di girovagare con la bottiglia in mano: se la devo portare a casa di amici come omaggio per l’invito a cena, oppure esco dal supermercato con la sporta piena di lattine di birra, mi becco pure la multa? Il comandante della Polizia Urbana, scontatamente, garantisce che a farla da padrone sarà il buon senso e che il senso di tutto questo proibizionismo sta nell’impedire che i ragazzini si ubriachino per strada e che gli alticci di ogni ordine e gradazione vadano raminghi, di osteria in osteria, a rompere l’anima al prossimo.

Certo, tutto è opinabile. Però, sempre in attesa di verificare l’efficacia dei provvedimenti in itinere, l’impressione è che questa volta Luigi Brugnaro (spesso in rotta di collisione con i cittadini di laguna) non faccia nient’altro che andare a traino, interpretandolo, del pessimo umore che affligge la quasi totalità dei veneziani. Compresi quelli che non lo digeriscono come sindaco ma che da tempo reclamano misure severissime nei riguardi dei “barbari”: turisti, universitari o “campagnoli” in festa essi siano.

In fin dei conti sono anni che, in maniera crescente, gli abitanti della città più bella del mondo registrano e denunciano quasi in maniera maniacale e voyeuristica (video, foto e post sono dilaganti) ogni risvolto dell’insopportabile imbruttimento patito: i tuffi nei canali, gli hot pants su foresti deretani flaccidi, i panzoni che escono dalle canotte, le puzze di ascelle e peto sui vaporetti, le bottiglie vuote lasciate sui davanzali, i trolley che pestano i piedi, le pisciate umane nelle calli oscure. Poi ci sono pure le cacche dei cani nostrani e i frigoriferi da rottamare abbandonati per strada: quelli, si intende, sono dei veneziani doc. Però sono dettagli: l’umore resta nerissimo e non se ne può più di quest’incubo.

Su questo incubo collettivo Brugnaro gioca dunque le proprie carte di amministratore. Se in modo mediatico oppure di sostanza, lo si vedrà, appunto. Nel frattempo il “campagnolo”, accusato da alcuni di alto tradimento per essersi messo di traverso all’ennesimo referendum separatista tra Venezia e Mestre e giudicato da altri poco attento alla città di laguna, risponde da par suo coprendo il fronte del decoro. Coprendo forse così anche uno spazio di consenso che, tra calli e campielli, non è stato finora granitico.

