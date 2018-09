Centri impiego, solo 3,4% trova lavoro. Eccezione? In Veneto

Condividi

Solo il 3,4% dei disoccupati ha trovato lavoro grazie ai centri per l’impiego italiani. Queste dato emerge da un’inchiesta del “Sole24Ore” pubblicata domenica 23 settembre a cura di Nino Amadore, Barbara Ganz, Giorgio Pogliotti e Matteo Prioschi. Sono 501 i cpi dislocati su tutta la penisola, ma la situazione più grave emerge al Sud, dove il 72% non ha nemmeno le attrezzature informatiche adatte.

Si tratta di organi molto importanti per la realizzazione di uno dei cavalli di battaglia del governo, cioè il reddito di cittadinanza.Il problema più grosso pare essere quello della burocrazia, che ostacola l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. A Lecco, in Lombradia, e a Treviso, in Veneto, secondo l’inchiesta del Sole ci sono invece due eccellenze, tra i pochi esempi positivi. Nel centro per l’impiego di Treviso da gennaio ad oggi sono state ricevute 49 mila persone, firmati circa 16 mila patti di servizio e avviato un terzo dei tirocini di tutta la Regione. Spicca anche il collocamento dei disabili, con l’obiettivo di 800 inserimenti entro l’anno.

Fonte: IlSole24Ore