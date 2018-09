Corona: «Pd non esiste più, come galline che beccano voti qua e là»

Condividi

Linkedin email

Il Partito Democratico «si è sciolto da solo. Sono come galline che beccano qua e là per raffazzonare qualche voto». Lo scrittore Mauro Corona, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3, commenta così l’ipotesi del presidente PD Matteo Orfini di sciogliere il partito per rifondarlo. «Da quando ha abbandonato gli operai, le fabbriche, e si è messo con le banche e la finanza, il Pd non esiste più. Scioglierlo sarebbe solo un atto formale, quasi umiliante».

Per riprendersi «ci vorranno 20 anni e molto lavoro. E soprattutto credibilità. Ma come si faceva a credere a Renzi?». Per riguadagnare la credibilità perduta, il Pd dovrà «ridare voce agli operai, alla gente comune, ai poveri. Ma vi sembrano talenti i vari Orfini, Martina o Zingaretti? Ma per favore!».