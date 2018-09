Intrappolate dentro al cimitero, le arzille 70enni escono così

Condividi

Linkedin email

Erano convinte che la chiusura automatica dei cancelli del camposanto di Giulianova, in provincia di Teramo, fosse alle 20. Erano solo le 19 quindi due donne di 72 e 78 anni ne hanno approfittato per stare un po’ di più con i loro cari defunti e magari fare quattro chiacchiere. Quando si sono avviate verso l’uscita si sono trovate davanti al cancello chiuso. Hanno provato a chiamare il numero indicato nel cartello all’ingresso ma nessuno ha mai risposto. Le due signore, mentre cominciava a calare il buio, hanno iniziato a guardarsi intorno cercando una via d’uscita ed hanno notato un altro cancello poco distante con un pulsante che, premendolo, avrebbe dovuto donare loro la libertà. Purtroppo quel bottone attivava un cancello poco distante chiuso con delle catene. E anche questa possibile via di fuga era svanita. In più aggiungiamoci che una delle due aveva impellente bisogno di andare al bagno ma, una volta arrivata ai servizi del cimitero, si è trovata davanti ad una scena disgustosa: we sporco e pieno di insetti.

Le due arzille ottantenni, nonostante tutto, non si sono perse d’animo ed hanno deciso che, se volevano uscire da lì, dovevano per forza scavalcare il cancello. E così hanno fatto. «Con molta calma e salendo sulle liste di ferro ci arrampichiamo, male che portavamo entrambe i pantaloni, una prova inaspettata e alla fine, tra qualche rischio di caduta e di smarrimento, riusciamo a scendere dall’altra parte, con qualche escoriazione alle gambe. E’ fatta ma davvero che brutta, bruttissima avventura».

Fonte: Il Gazzettino