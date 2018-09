Lannutti (M5S): «Tria incompatibile con governo»

Condividi

Dopo le minacce di Rocco Casalino, il Movimento 5 Stelle ribadisce l’intenzione di portare avanti la «vendetta» nei confronti dei tecnici del ministero dell’Economia, accusati di ostacolare le misure del governo. Il giornalista e senatore M5S Elio Lannutti (in foto) su Radio Cusano Campus, ha dichiarato: «se fosse stato per me questi funzionari li avrei rimossi il giorno dopo, ma Tria non ha assegnato le deleghe e non vuole. Io non avrei nominato Tria. Chi ha servito Monti e Padoan è ancora al suo posto ed è incompatibile con i nostri valori».

(Fonte: Huffington Post)