«Mentre mi tagliavano l’orecchio, provavo pena per loro»

Sono stati aggrediti e massacrati nella loro casa di Lanciano (Chieti) da una banda di banditi senza scrupoli. Nonostante la terribile esperienza vissuta il marito Carlo e la moglie Niva riescono a mantenere una lucidità e una calma ammirevole. Ieri l’uomo, dal letto di ospedale dove si sta riprendendo, ha raccontato i terribili momenti e dichiarato che nemmeno questo episodio l’ha convinto a prendersi una pistola (clicca qui per leggere). Oggi parla la moglie Niva, ricoverata nel reparto di chirurgia intensiva cardiologica. I banditi le hanno tagliato l’orecchio perchè volevano sapere dove si trovasse la cassaforte (che in realtà non esisteva).

«È stato il più cattivo dei quattro a tagliarmi l’orecchio, quello che parlava bene l’italiano, non ha avuto nessuna pietà, era molto arrabbiato. Continuava a chiedere della cassaforte, diceva che loro sapevano tutto di noi. “Vi uccido, vi uccido”, continuava a dire. In mano aveva un coltello affilatissimo con la lama a mezzaluna e il manico di legno. Lo ricordo bene, purtroppo. Più che rabbia, però, provavo dispiacere, sia per noi che per i quattro della banda, non riuscivo a spiegarmi perché tanta violenza inutile. Al momento del taglio però non mi sono accorta di niente, non ho provato dolore, soltanto dopo quando ho visto il sangue ho capito…».

Fonte e ph: Tg5

