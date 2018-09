Milano Fashion Week, sfilano modelle con tre seni: ecco perchè

Condividi

A catalizzare l’attenzione della Milano Fashion Week non sono stati solo gli stili che seguiremo nelle prossime stagioni ma anche una scelta del marchio GCDS. Le modelle che hanno sfilato in passerella indossando capi della mise italiana sfoggiavano un ricco décolleté, caratterizzato da tre seni. La provocazione del brand ha un messaggio preciso: «viviamo in un momento in cui la cultura e l’arte hanno bisogno di più nutrimento che mai, tre seni potrebbero essere utili».