Osterie d’Italia 2019, le migliori in Veneto

Condividi

Linkedin email

Presentata a Torino, nella giornata conclusiva di Terra Madre Salone del Gusto, l‘edizione 2019 della guida alle migliori osterie d’Italia di Slow Food Editore. I curatori Marco Bolasco ed Eugenio Signoroni hanno spiegato: «le osterie italiane sono sempre di più sulla bocca di tutti, perché gli osti sono diventati il fulcro del discorso gastronomico italiano degli ultimi tempi. Ma il valore più importante delle osterie recensite nella guida di Slow Food da 29 anni è la diversità, l’originalità, la capacità di interpretare la cucina secondo la propria personalità. Secondo noi l’osteria è accogliente e conviviale, ha un buon rapporto qualità/prezzo, conosce a fondo la materia prima che usa, lavora prodotti di prossimità, sa proporre il vino, non ha il menù degustazione, non scimmiotta il ristorante importante, è moderna ma non rinnega il passato, non insegue le mode, anzi spesso le anticipa e, last but not least, ha un bravo oste (o anche più di uno)».

Ecco quali sono le migliori in Veneto.

Belluno

Alle Codole, Canale D’agordo

Locanda Solagna, Quero Vas

San Siro, Seren Del Grappa

Padova

Antica Trattoria Al Bosco, Saonara

La Tavolozza, Torreglia

Rovigo

Alla Rosa, Adria

Al Ponte, Lusia

Arcadia Porto, Tolle

Treviso

Locanda Baggio, Asolo

Pironetomosca, Castelfranco Veneto

Dai Mazzeri, Follina

Al Forno, Refrontolo

Dalla Libera, Sernaglia Della Battaglia

Venezia

Al Portico, Cona

Il Sogno, Mirano

Da Paeto, Pianiga

Verona

Enoteca Della Valpolicella, Fumane

Al Bersagliere, Verona

Vicenza

Zamboni, Arcugnano

Madonnetta, Marostica

Zolin, Sandrigo

Da Doro, Solagna

Isetta, Val Liona