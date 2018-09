Puppi, libero pensatore: ultimo maestro nella storia dell’arte

Condividi

Con Lionello Puppi è scomparso davvero uno dei grandi storici dell’arte italiana, che la città di Vicenza si pregia di annoverare tra gli studiosi più accreditati a livello internazionale: non solo del genius loci Andrea Palladio ma di Vincenzo Scamozzi e di tanti artisti che l’hanno resa degna di essere riconosciuta patrimonio dell’umanità. Più giovane di una decina d’anni di Licisco Magagnato, di Renato Cevese e di Franco Barbieri, Lionello Puppi, bellunese di nascita, ha frequentato il Liceo Pigafetta e iniziato il percorso formativo nella città berica prima di diventare un’eminente personalità nel campo dell’insegnamento e della ricerca. L’architettura, oggetto privilegiato dei suoi studi, è la disciplina che gli ha consentito di mantenere costanti rapporti con i colleghi vicentini, accomunati dalla stessa passione per una materia che rende esclusiva la loro città. Matura gli studi in un momento molto favorevole: mentre si prendeva coscienza dell’importanza della città come esempio singolare della civiltà rinascimentale, si scopriva l’interesse che suscitava all’estero come centro irradiatore del palladianesimo.

Non a caso, proprio a Vicenza, nasce nel 1958 il Centro Internazionale degli studi di architettura, presieduto da Rodolfo Pallucchini, autorevole docente di storia dell’arte all’Università di Padova. Fu lo stesso Pallucchini ad assecondare la vocazione degli studiosi vicentini, sia per il contributo che avrebbero potuto dare all’attività del CISA, sia per l’opportunità di occupare le nuove cattedre universitarie che si andavano istituendo. Cevese e Barbieri erano già noti come apprezzati insegnanti di storia dell’arte nel liceo Pigafetta. Magagnato era passato a Verona a dirigere il Museo di Castelvecchio, rinato dopo l’intervento architettonico e il riallestimento delle collezioni compiuti da Carlo Scarpa. Nel corso degli anni sarà impegnato a rivitalizzare l’immenso patrimonio artistico della città scaligera. Intanto, nel 1953, i tre studiosi avevano pubblicato la guida di Vicenza, un censimento completo degli edifici storici con la descrizione ragionata dei principali monumenti. Per Barbieri si aprì ben presto la strada universitaria con un incarico a Macerata, che abbandonò subito dopo, chiamato ad occupare una prestigiosa cattedra all’Università Statale di Milano.

Puppi dall’ateneo di Camerino passò a quello di Padova inaugurando, in questa sede, l’insegnamento di storia dell’architettura e urbanistica. Fu il momento più fecondo del suo magistero perché riuscì a creare intorno a sé una vera scuola. Concluderà a Venezia la carriera ricoprendo, in ambito universitario, importanti incarichi istituzionali. Il Cisa restò per tutti un punto costante di riferimento, un’occasione di confronto e di lavoro, come testimonia la pubblicazione delle monumentali monografie sulle architetture palladiane. Magagnato e Puppi si aprirono anche al mondo contemporaneo frequentando artisti e presentando mostre, che diedero la misura della varietà dei loro interessi. Si potevano incontrare ovunque, in musei e in gallerie, pronti a realizzare iniziative promosse dalle istituzioni pubbliche. Memorabili le mostre promosse da Magagnato a Verona, da quella su Pisanello, la più lontana nel tempo, alle numerose allestite alla Gran Guardia. Non da meno le mostre curate da Puppi, intese a rivelare aspetti inediti degli amatissimi Giorgione, Tiziano e, da ultimo, El Greco.

Renato Cevese resta lo strenuo difensore del patrimonio storico-artistico vicentino, il primo a dibattere il problema della salvaguardia delle ville venete. Le sue “lamentazioni” nascevano dallo sdegno per gli scempi perpetrati a danno dei beni comuni, nell’indifferenza delle autorità preposte alla loro tutela. Animo nobile e generoso, non si è mai piegato ai potenti, a cui altri lisciavano il pelo per ottenere incarichi e prebende. Franco Barbieri è stato un validissimo professore fin dal liceo. Le sue lezioni sono rimaste impresse nei suoi allievi, che ne hanno fatto tesoro anche nella loro professione. Grande la reputazione acquistata come studioso per la straordinaria capacità di approfondire gli argomenti basati sempre su una rigorosa documentazione. Ricordo l’elogio pubblico rivoltogli da Giulio Carlo Argan dal palcoscenico dell’Olimpico nel corso di una prolusione ai corsi di architettura. Non ho avuto molta familiarità con Lionello Puppi, che non fu mai mio insegnante. Eppure, quando lo incontravo, mi dava l’impressione di un uomo speciale, capace di convincere e di emozionare. Il suo fare antiaccademico, la sua scrittura a flusso di coscienza lo rendevano un personaggio che ritrovavi tutto nelle coraggiose prese di posizione contro un sistema dell’arte che sta dalla parte di chi la spara grossa. Professava le sue idee senza faziosità, perseguiva bellezza e verità, il suo messaggio acquistava un valore civile, motivo per cui fu un vero maestro.