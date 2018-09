Rapinò un locale di Padova, condannato dopo 22 anni

Condividi

18:54 – Un 47enne campano, R.A., è stato condannato dal tribunale di Padova ad un anno e 8 mesi e 300 euro di multa per una rapina commessa a Piove di Sacco il 25 aprile del 1996. Fu una rapina a mano armata e la banda si portò via un bottino di 600 milioni di lire. La condanna in primo grado giunta a quasi 22 anni dai fatti e il ritardo è stato causato da lungaggini burocratiche dovute al fatto che l’indagine principale era stata condotta a Torre Annunziata. L’uomo si trova già in carcere per altri reati. (Fonte: Ansa – 17:38)