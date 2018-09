Shopping, basta sensi di colpa! Fa bene a corpo e mente (lo dice la scienza)

Condividi

Lo shopping non fa bene solo all’economia ma anche alla salute. A sostenerlo non è una shopping addicted ma uno studio scientifico condotto da un pool di ricercatori di Taiwan e Australia su 1.900 volontari di entrambi i sessi e pubblicato sulla rivista specializzata “Journal of epidemiology and community health”. Girare per negozi permette di fare costante esercizio fisico e aumenta il buonumore. Ma non solo: secondo lo studio fare shopping riduce l’ansia, combatte lo stress, ti fa sentire più felice, migliora l’autostima, combatte la pigrizia e fa bruciare calorie. Ultima notizia positiva è che non è necessario spendere molto: per godere degli effetti positivi dello shopping è sufficiente togliersi qualche piccolo sfizio ogni tanto, salvando il nostro conto corrente.

E se, nonostante tutti questi aspetti positivi, c’è ancora qualcuno che si contrappone tra voi e la vostra shopping-terapia, imparate da Selvaggia Lucarelli: «affogo le delusioni nello shopping compulsivo, poi nascondo le buste al mio fidanzato e se mi fa: “Ma questo vestito è nuovo?”, non solo sostengo di possederlo già dall’anno scorso ma gli faccio pure il cazziatone perché non mi guarda abbastanza».

Ora siete pronti a fare shopping (per sentirvi meglio ovviamente). Quindi vi consigliamo di fare un giro al Centro Commerciale Palladio che, oltre ad una notevole varietà di negozi, propone ogni mese sconti interessanti e tutte le ultime novità. Vediamone alcuni.

PINOKKIO

Il negozio di abbigliamento attento alla moda in ogni momento dell’anno, propone i mid season sale con sconti fino al 50% su articoli selezionati.

BOTTEGA VERDE



L’azienda leader in Italia nella produzione e vendita di cosmetici a base di principi attivi naturali propone le Super Offerte d’Autunno. 4 sconti esclusivi da applicare ai tuoi cosmetici del cuore.

RE SOLE

Produce e vende accessori tessili e biancheria per la casa di altissima qualità dei materiali con particolare attenzione alla pigiameria. Propone per questo mese il Family&Friends:se sei titolare Prestige Card, vieni in negozio e potrai acquistare tutti i prodotti non in promozione con il 30% di sconto.

CISALFA

I migliori brand sportivi e di tempo libero con vasto assortimento in grado di soddisfare le esigente di tutti. Se acquisti 2 articoli in negozio subito per te uno sconto del 30% dal prezzo di listino, anche sui prodotti best price.

COMBIPEL

Passione per lo stile, attenzione ai dettagli, eccellenza qualitativa. A prezzi scontati: tutta la nuova collezione Autunno 2018 di vera pelle e jeans fino al -50%.

GOLDEN POINT

Ampio assortimento di calze, leggings, intimo e costumi da bagno, con collezioni esclusive caratterizzate da creatività, selezione dei filati ed eccellenza qualitativa. Scegli 4 articoli della collezione mare donna. uomo e bambino e il quinto meno caro è in regalo.

MEDIAWORLD

Alta tecnologia, esperienza del personale con aree dedicate ai migliori brand. Che si arricchiscono con un nuovo arrivo attesissimo: iPhone Xs. Scoprilo in negozio.

VANIGLIA

Vaniglia sceglie ogni giorno ingredienti semplici e genuini per offrire un gelato che racchiuda in sé la tradizione, la passione e la perseveranza. Oggi propone la vaschetta QB: gelato, yogurt, macedonia, granite…fallo riempire per bene, tanto costa sempre 6 euro, puoi portarlo con te al lavoro per una pausa pranzo fresca all’insegna della dolcezza.

