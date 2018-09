Baroni (M5S): «con reddito cittadinanza gli italiani tromb… come ricci»

Condividi

Massimo Baroni, deputato M5S e membro della commissione affari sociali della Camera, ha trovato un altro beneficio inedito al reddito di cittadinanza e lo ha annunciato su Twitter: «siccome non si fanno più figli in Italia dicono di compensare con gli immigrati. Metti il Reddito di Cittadinanza in Italia e vedi come iniziano a trombare tutti come ricci!». Raggiunto dal Tg Zero di Radio Capital ha chiarito: «è un’espressione ultracolorata che serve per riuscire a parlare del reddito di cittadinanza. Col reddito possiamo uscire a mangiare una pizza e quando torniamo si fa un incontro amoroso».