Caso Alitalia, Boldrini: «fake news, denuncio chi l’ha inventata»

Nei giorni scorsi era circolata la notizia che un imprenditore, che si trovava sul volo Genova-Roma, ha scritto una lettera ad Alitalia per denunciare di essere stato costretto a cedere il suo posto sul volo alla parlamentare Laura Boldrini, ex presidente della Camera, spostandosi in un altro settore pur avendo pagato un sovrapprezzo di 15 euro per quel posto. Boldrini, con un post su Facebook, aveva smentito la notizia spiegando: «mi sono seduta nel posto indicato dalla carta d’imbarco ottenuta con check-in online 24 ore prima del volo. Non è intervenuto nessuno della compagnia area per assegnarmi un posto di favore e non c’è stata nessuna discussione con la mia scorta visto che non c’era».

Oggi, a Repubblica, Boldrini ribadisce: «tutto falso». E per questo «ho deciso di denunciare chi si è inventato tutto e quei giornali che hanno costruito e alimentato questa squallida operazione». L’ex presidente della Camera ed esponente di LeU parla di «un’operazione sporca, perché portata avanti senza nessun riscontro dei fatti e non volendo prendere in considerazione né la mia versione né quella di Alitalia, che ha chiaramente escluso ogni mio coinvolgimento nella vicenda che riguarda il cambio del posto del signor Paolino sul volo Roma Genova».

E prosegue: «alcuni lettori di questi quotidiani nei loro commenti agli articoli mi hanno chiamata “handicappata” pensando di insultarmi. A loro, e a Paola Taverna che ha diffuso la bufala, vorrei dire che io ho un fratello disabile di cui mi prendo cura. E vorrei chiedergli di riflettere, ora, su quanto può ferire un’affermazione di questo tipo, non solo la mia famiglia, ma tutte quelle che hanno un parente nella stessa condizione».