Decreto Genova, accordo governo-Ragioneria nella notte

Dopo lo stop della Ragioneria generale dello Stato, che aveva rilevato la mancanza di coperture finanziarie, il decreto per il ponte Morandi di Genova è stato riscritto nella notte e oggi dovrebbe approdare al Quirinale. I tecnici del Mef hanno confermato l’assenza di «risorse certe e quantificabili» nel testo messo a punto dal ministero dei Trasporti (in foto, il ministro Toninelli) per finanziare il costo del rifacimento del ponte, circa 200 milioni di euro. I tecnici della Ragioneria avevano avvertito più volte delle lacune del decreto, rispedendolo ieri al mittente e provocando l’ira del premier Conte: «È ovvio che qualsiasi decreto necessiti di copertura. Ma è il Tesoro che deve aiutarci a trovare i soldi. Adesso non può essere un problema anche trovare dieci, venti, trenta, cinquanta milioni».

Dal Tesoro tengono a precisare che è stato fatto un lavoro puntuale «per valutare le quantificazione dei costi e individuare le possibili coperture»: nessuna vendetta dei tecnici del Mef dopo le accuse di Di Maio e del portavoce Casalino, ma solo la constatazione delle necessità di colmare le lacune tecnico-giuridiche del provvedimento. È stato proprio l’impulso della Ragioneria a spingere in serata il ministero dei Trasporti a riscrivere il testo, individuando le coperture e accogliendo i rilievi del Tesoro.

