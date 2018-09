Arena Verona, dossier Mef: bilanci irregolari, ipotesi danno erariale

Condividi

Linkedin email

La Fondazione Arena finisce nel mirino del Ministero dell’Economia. Il Ragioniere generale dello Stato Daniele Franco ha inviato una dettagliata relazione ai vertici della’ente. A breve arriveranno le determinazioni della Procura regionale della Corte dei conti alla luce delle relazioni ispettive compiute dal Mef e la Fondazione Arena è tenuta «a procedere all’accertamento delle responsabilità nei confronti dei soggetti titolari dei procedimenti amministrativi che possano aver dato luogo ad eventuali ipotesi di danno erariale e a attuare tutti gli atti interruttivi» affinché non si protraggano. Per tale ragione, nell’ordine del giorno del consiglio di indirizzo convocato dal presidente Federico Sboarina per il 4 ottobre compare l’approvazione dell’azione di responsabilità nei confronti della passata gestione: l’ex presidente Flavio Tosi, il sovrintendente Francesco Girondini e il consiglio. L’Avvocatura dello Stato avrebbe dato risposta favorevole a procedere.

In particolare, come riporta Maurizio Battista su L’Arena a pagina 17, la relazione della Ragioneria farebbe riferimento a un contributo straordinario del Comune del 2012 e all’inadeguata programmazione «della gestione finanziaria in sede di redazione dei budget annuali e dei preventivi», che avrebbe assicurato «un artificioso pareggio di bilancio e conseguente aggravamento della situazione debitoria dell’ente». Inoltre, l’avvio della gestione di Amo, Arena Museo Opera sarebbe avvenuto «in assenza di un’idonea istruttoria e una non corretta ponderazione del rischio economico», producendo «rilevanti perdite alla Fondazione». Tra le altre irregolarità contestate, la mancata acquisizione delle procedure di gara per appalti di beni e servizi, l’inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con conseguente nullità dei contratti stipulati e la mancanza di controlli antimafia.

(Ph. Shutterstock)