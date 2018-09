Fumetti e musica, inizia “Treviso comic book festival”

Condividi

14:31 – Inizia domani “Treviso Comic Book Festival“, la kermesse di fumetto e illustrazione che quest’anno celebra i suoi primi 15 anni. La manifestazione vedrà il suo culmine con la mostra mercato il 29 e 30 settembre, nella doppia sede di palazzo ex Ance e piazza Santa Maria Maggiore, mentre le esposizioni resteranno aperte fino a ottobre inoltrato. Il festival parte con l’inaugurazione a Ca’ dei Ricchi della mostra “Rebel Kids“. Un incipit che trasporterà i visitatori nelle atmosfere punk di due fra i giovani autori più chiacchierati degli ultimi tempi: Vitt Moretta, che uscirà in esclusiva a Treviso per Coconino Press con la sua prima graphic novel “Il tramonto del Seabreeze”, e Regular Size Monster, nome d’arte di Luca Negri, al suo debutto con “Storie di uomini intraprendenti e di situazioni critiche”, edito da Progetto Stigma. L’inaugurazione sarà accompagnata da uno speciale dj set a cura di Home Festival.

All’Eden Cafè è in programma “Notas españolas“, la personale dedicata al talento dell’iberica Núria Tamarit, 25enne che sta conquistando l’Europa con un tratto molto originale che mescola elementi di dolce stil novo a grandi capacità narrative. L’esposizione delle sue illustrazioni si chiuderà il 3 ottobre. Spazio alla musica con l’irriverente “Rievocazione storica della prima jam hip hop”, messa in scena da Dr. Pira, fumettista eclettico già fondatore del collettivo Superamici e autore per svariate case editrici, e dal duo italiano di rap elettronico Uochi Toki. Da segnalare il workshop di Marco Nucci e Kalina Muhova, autori della graphic novel “Sofia dell’Oceano” con un laboratorio di fumetto della durata di due giornate al Liceo Artistico per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 13 e i 19 anni. (Fonte: Ansa)

(Ph. Ettore Garbellotto / Treviso Comic Book Festival)