Giallo a Campodarsego, in provincia di Verona. Il cadavere di una donna di 53 anni è stato ritrovato all’interno della sua villetta dove viveva da sola. A dare l’allarme l’istituto scolastico dove lavorava come bidella che questa mattina non l’ha vista arrivare. Gli investigatori hanno trovato il corpo riverso a terra in una pozza di sangue. Si sta accertando se la morte sia dovuta a un’azione violenta o per un incidente domestico.

Fonte: Corriere del Veneto