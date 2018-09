Italia violenta, due stupri in poche ore: una delle vittime ha 16 anni

Condividi

Prese di sprovvista alle spalle o ingannate con la promessa di un lavoro. Sono questi gli scenari dei due stupri avvenuti nel giro di poche ore in Italia. Il primo episodio di violenza è avvenuto nel Varesotto. Una 16enne è stata presa alle spalle da un uomo nei pressi della stazione ferroviaria. «Vieni con me, ho un coltello in tasca», le avrebbe detto lo sconosciuto che l’ha costretta a seguirlo in un luogo isolato per poi violentarla. L’aggressore è successivamente fuggito facendo perdere le proprie tracce.

Il secondo episodio è avvenuto a Milano. Un romeno 39enne ha contattato una ragazza che cercava lavoro su Facebook. Con un profilo falso le ha promesso un impiego ed ha chiesto di incontrarla per poi abusare di lei. L’aggressore è stato arrestato per violenza sessuale e lesioni personali.

