Ladro in fuga perde lo zaino, va alla polizia per reclamarlo e…

Ha tentato la fortuna una volta di troppo, ma gli è andata male. Un borseggiatore ha rubato un portafoglio e, fermato dalla polizia locale di Vicenza, si è dato alla fuga gettando il suo zaino, ma è stato comunque denunciato quando, il giorno dopo, si è recato al comando per reclamarlo. La vicenda, informa una nota del Comune, ha avuto inizio domenica mattina, dopo che una signora ha avvicinato una pattuglia in servizio per segnalare il furto del portafoglio mentre si trovava all’interno di un esercizio pubblico del centro storico. Grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del locale, gli agenti hanno potuto risalire subito all’autore del furto, un cittadino rumeno di 27 anni senza fissa dimora.

È stata quindi diramata la descrizione dell’uomo alla centrale operativa del comando di contra’ Soccorso Soccorsetto, permettendo così ad un’altra pattuglia di intercettarlo in contra’ Porti. Il giovane ha consegnato agli agenti il proprio documento di identità, ma subito dopo è scappato facendo perdere le proprie tracce e gettando via lo zaino. L’autore del furto è stato comunque denunciato, dal momento che lunedì è stato riconosciuto dagli agenti quando si è presentato al comando per reclamare il proprio zaino. Il portafoglio invece è stato ritrovato privo dei soldi in piazza delle Erbe da un passante che lo ha consegnato al comando della polizia locale.

