Tre persone sono state arrestate per la violenta rapina di domenica scorsa a Lanciano nella casa di una coppia di 69enni. In manette sono finiti tre cittadini romeni, che stavano per fuggire con l’auto usata per l’assalto alla villa.

La svolta è arrivata ieri sera, quando è stata registrata la testimonianza fondamentale di un uomo che era stato vittima della banda nei mesi scorsi: «il capo forse è un pugliese, e gli altri sono dell’Est Europa».

Fonte: Corriere.it