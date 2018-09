Lory Del Santo, l’accusa: «va al Gf ma al funerale del figlio non c’era»

Condividi

Accuse pesantissime quelle rivolte dal giornalista Antonello Piroso nei confronti di Lory Del Santo dopo che quest’ultima aveva rivelato a Verissimo che il figlio si era suicidato. L’ex direttore del Tg La7 ha scritto su Twitter: «il 29/8 ricevo whatsapp: “Figlio più piccolo Lory Del Santo suicida a LA. Lo dice la di lei sorella. Lory non va a funerali per paura di esclusione GFVIP. Lory ora: “Avevo deciso di non partecipare, invece al GF ci vado come terapia”. Io invece mi farei vedere direttamente da uno bravo», conclude il giornalista. Parole fortissime che hanno sollevato la polemica.

Il 29/8 ricevo whatsapp:”Figlio più piccolo #LoryDelSanto suicida a LA.Lo dice la di lei sorella.Lory non va a funerali per paura di esclusione #GFVIP”

Lory ora:”Avevo deciso di non partecipare,invece al GF ci vado come terapia”

Io invece mi farei vedere direttamente da uno bravo — Antonello Piroso (@Apndp) 20 settembre 2018

Ph: screenshot Verissimo