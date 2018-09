Lupo ucciso, Finco: «Zanoni e Guarda non conoscono montagna»

Condividi

«I consiglieri Zanoni e Guarda sono i migliori rappresentanti della categoria dei “lobbisti animalisti da salotto“. Per loro gli animali sono più importanti delle persone e dei nostri allevatori». Risponde così il capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale Nicola Finco ai due consiglieri di minoranza Andrea Zanoni (Partito Democratico) e Cristina Guarda (Lista AMP) che hanno accusato la Regione, con il suo assessore Giuseppe Pan e i capigruppo di maggioranza Finco e Silvia Rizzotto (Zaia Presidente) di proteggere i bracconieri dopo l’uccisione di un lupo in Lessinia. «Sono persone che non sanno nulla della montagna e dei suoi problemi, eppure si ergono a paladini del lupo senza neanche conoscere i reali danni economici e ambientali che questo carnivoro sta causando su tutta la montagna veneta».

Da anni – aggiunge Finco – come rappresentanti del territorio condividiamo le preoccupazioni di chi vive e lavora in montagna. I consiglieri Zanoni e Guarda non si sono mai visti a nessuno degli incontri pubblici organizzati dalle associazioni di categoria, dai comprensori alpini, dai Comuni e dagli allevatori stessi per affrontare la tematica del lupo. Consiglio ai due, invece di pontificare dai saloni dei palazzi veneziani, di andare nelle zone di montagna e parlare direttamente con gli allevatori. In questo modo avrebbero la possibilità di rendersi conto con i loro occhi delle difficoltà degli abitanti di queste zone delicate e del serio rischio che corre l’ecosistema della montagna. Prima di criticare – conclude – considerino che l’operato della Giunta regionale su questa problematica è stato riconosciuto a tutti i livelli, anche a Roma, e che di recente lo stesso sottosegretario all’Ambiente Vannia Gava ha fatto i complimenti per il lavoro svolto dalla Regione».

(Ph. Arv)