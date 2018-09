«Lupo ucciso, gravissimo che Regione giustifichi bracconieri»

Condividi

«Sono gravissime le affermazioni dell’assessore all’Agricoltura e caccia Giuseppe Pan così come quelle del presidente del Consiglio Roberto Ciambetti e di altri esponenti della maggioranza sul lupo ucciso in Lessinia dai bracconieri (clicca qui per leggere)». Queste le parole di Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico e la collega della Lista AMP Cristina Guarda, entrambi dell’Intergruppo per il benessere e la conservazione degli animali e della natura.

«Anziché straparlare, la Regione affronti in maniera scientifica e tecnicamente il problema delle predazioni, dando risposte all’esasperazione dei malgari, dovuta proprio alla totale assenza di interventi da parte della Giunta. Sono state fatte molte promesse e vendute false soluzioni. Si tratta di parole che giustificano una condotta sanzionata penalmente dalle leggi italiane, ovvero l’uccisione di una specie considerata particolarmente protetta, addirittura messa al primo posto in uno speciale elenco previsto all’articolo 2 della legge nazionale sulla tutela della fauna selvatica, la 157 del 1992. Certe dichiarazioni suonano come un via libera agli abbattimenti del lupo. Ci aspettavamo una condanna, invece ho scoperto che i bracconieri hanno trovato una spalla nelle massime istituzioni del Veneto. Una Regione amministrata da individui che giustificano una condotta penale è destinata al fallimento», rincarano Zanoni e Guarda.

«L’Unione Europea con il progetto UE WolfAlps sulla tutela del lupo ha destinato al Veneto nel 2012 la bellezza di 430.000 euro che dovevano servire a mettere in atto ben 22 diverse azioni per tutelare questa specie e in particolare le attività di alpeggio dei malgari con i loro animali al pascolo, con reti elettrificate, cani addestrati appositamente, innumerevoli misure preventive – ricordano i due consiglieri – Ma si è perso tempo e i risultati li vediamo. Un’altra soluzione, questa a costo zero, è quella di vietare nelle zone del lupo la caccia alle sue prede naturali, in particolare gli ungulati. Giustificare invece il bracconaggio è mascherare l’incapacità in sei anni di gestire i fondi dell’Unione Europea messi a disposizione proprio per evitare l’attuale situazione da Far West. La Giunta Zaia ha perciò sprecato o usato inefficacemente i fondi, dimostrando la totale incapacità di gestire la presenza del lupo: mi chiedo come fa una Regione che non sa gestire la presenza di 43 lupi a pretendere di gestire 23 diverse materie che sta chiedendo a Roma per l’Autonomia»

«Tutti parlano, mentre Zaia tace. Perché il governatore non condanna questo vile atto e le vergognose posizioni dell’assessore Pan e del Presidente del Consiglio regionale Ciambetti? Perché non chiede il ritiro della legge sulla caccia al lupo che vede come primi firmatari i capigruppo di Lega Nord e Lista Zaia, i colleghi Finco e Rizzotto? O forse anche lui sta dalla parte dei bracconieri? Il lupo si può gestire, ci sono leggi europee e nazionali in proposito. Bisogna però pensare a tutelare gli allevatori con un approccio tecnico e scientifico e non con progetti di legge regionali incostituzionali o con assemblee pubbliche a senso unico fatte solo per uso e consumo elettorale di qualcuno».