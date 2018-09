Marghera, arrestato di nuovo profugo espulso due volte

Condividi

La storia di Maiti Sobhi, tunisino di 30 anni, è incredibile. Arrivato in Italia sbarcando a Lampedusa nel 2008, ha deciso di stabilirsi a Venezia e dintorni collezionando più di 40 fotosegnalamenti. Ma non solo: l’uomo è stato condannato per spaccio di droghe, rapina, furto aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, anche ai danni degli operatori di polizia, incendio, danneggiamento e calunnia. Nel 2009 è stato arrestato e condannato per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ventenne italiana e ha trascorso in carcere un totale di 6 anni.

A seguito di questo il 17 aprile 2018 era stato accompagnato presso il CPR di Torino ed espulso. Ma l’’11 agosto 2018 era di nuovo qui, scoperto presso uno stabile abbandonato a Marghera. Lo stesso giorno è stato accompagnato al CPT di Bari. Pensate sia finita qui? No perchè ieri pomeriggio gli uomini del Commissariato lo hanno ri-beccato e ri-arrestato mentre si aggirava nei pressi di un bar di piazza Mercato a Marghera. E’ stato emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione, con una pena di 7 mesi e 28 giorni, per i reati di resistenza e violenza commessi a Marghera in gennaio.

Fonte: Gazzettino