Naja, alternativa di FI: «volontaria e in cambio crediti universitari»

Forza Italia ha presentato una proposta di legge alla Camera in cui si lancia l’idea di istituire una mini-naja di sei mesi su base volontaria. Sarà rivolta ai ragazzi dai 18 ai 22 anni e il semestre all’interno dell’esercito e delle forze armate verrà riconosciuto con crediti formativi universitari. Il Regione Veneto nei giorni scorsi aveva approvato il progetto di legge statale volto a reintrodurre il servizio di leva obbligatorio per tutti i cittadini italiani, per un periodo di otto mesi, fatta salva la possibilità di fare il servizio civile (clicca qui per leggere).

Secondo Matteo Perego, primo firmatario, questo potrebbe essere «il metodo migliore per formare la classe dirigente del futuro, noi non siamo quelli che ai giovani vogliono dare un sussidio come il reddito di cittadinanza. Noi non vogliamo questo, ma allo stesso tempo la scelta dovrà essere libera, perché non si può imporre qualcosa ai giovani, ma occorre motivarli». Giorgio Mulè, portavoce unico dei gruppi di Camera e Senato, bolla come «mattana» l’idea della Lega di reintrodurla su base obbligatoria.

Fonte: Fanpage

Di Vittodav di Wikipedia in italiano – Trasferito da it.wikipedia su Commons da Fungo., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4301135